TG起底群組遭封鎖　被指散佈個人資料 (21:49)

在Telegram其後有人再開設同名群組，「(資訊台)阿囝搵老豆老母」，截止晚上9時有逾600人加入；內容繼續涉及起底資訊，當中包括懷疑是個人資料私隱專員鍾麗玲的電話及住址。另一個群組「阿囝搵老豆老母」截至晚上9時有逾300人參與，管理員文字訊息指，「刪一貼百，堅定不移」、「愈刪就愈開」。

個人資料私隱專員公署回覆查詢表示，不會評論個別個案的執法行動，會繼續密切監察有關情況，並行使《私隱條例》所賦予權力，採取適當執法行動，打擊非法「起底」行為。私隱公署又提醒市民，切勿加入非法「起底」群組或平台，煽惑或參與起底行為。

公署又指，自《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》去年10月8日生效至4月底，已向13個網上平台發出689份停止披露通知，共要求移除逾3500個「起底」訊息；公署亦已就66宗個案展開刑事調查，並就7宗個案拘捕6人。