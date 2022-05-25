林景楠選舉廣告違例　入稟申免除刑罰獲批 (17:20)

林景楠亦是「35+初選」案的被告之一，現保釋候訊。

判辭指，林景楠沒有在選舉廣告列出印刷人名稱、數量等資料，亦沒有備妥選舉廣告的副本，以及沒有向選舉主任提供兩份選舉廣告文本，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》等規定，故向法庭申請免除罰則。申請方解釋，林當時管理26間分店和過百名員工，忙於打理生意，亦是首次參選立法會。至於林的兩名選舉代理人本身任職阿布泰，同樣欠缺選舉經驗，因為誤解規定才違例。

法官楊家雄表示，林景楠事後向法庭提交選舉廣告資料，涉事選舉代理人亦在宣誓下作出聲明，確認因為疏忽而違例，故本案不涉及惡意行為。楊官強調，對法律無知並非抗辯理由，選舉制度的公正性取決於遵守規則，惟根據案中證據，林及其選舉代理人已經盡力跟從規則，僅因疏忽大意而誤解規定，「法庭給予豁免並非不公正」，故批准有關申請。