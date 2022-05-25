兩地警方搗港澳跨境洗黑錢集團拘22人　涉洗黑錢22億 (15:41)

警方指，集團由2020年10月開始活躍，至今年3月期間，成員透過操控不同銀行戶口作「傀儡戶口」，清洗與騙案有關的犯罪得益。大部分集團骨幹成員主要身處澳門，以金錢利誘親友、伴侶、同事及舊同學開設多個虛擬銀行戶口，訛稱用作儲蓄及投資，酬勞由1萬至數萬元不等。

戶口持有人會將網上銀行登入資料轉交集團骨幹成員，對方於短時間內將款項轉走，並於各戶口間作轉帳，意圖製造轉帳紀錄及資金流動，並曾以提款卡於澳門提取大量現金。鄭表示，涉案戶口至少有181個，包括傳統及虛疑銀行戶口，款項涉逾22億港元，當中更涉及本港32宗詐騙所得款項。

該32宗詐騙案件涉款逾8400萬，於去年9月至今年3月期間發生，包括有15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案，一宗電話騙案，以及5宗其他類似騙案。假冒官員騙案中，成員假扮外地執法人員，聲稱事主涉及刑事案件，要求交出保證金。網上情緣騙案方面，成員自稱來自歐美或東南亞國家專業人士，如基金經理或跨國企業管理層，並於社交平台認識事主，建立關係後以投資或急需現金周轉等由進行詐騙。32名事主中，警方已知有5男21女誤中騙局，年齡介乎25至67歲，金額由2萬元到1400萬不等。當中一間本地生物科技公司誤中電郵騙案，損失110萬。

警方與澳門司警昨日聯合行動，其中於九龍新界區以串謀洗黑錢罪拘捕11男6女，包括4名集團骨幹成員，其他為傀儡戶口持有人，年齡介乎25至60歲，分別報稱主婦、文員、美容師及建築工人。行動中，警方於其身上及住所檢獲30萬現金、50張多銀行卡，另有兩隻疑以騙款購買的手表。

而澳門司警則於同日以相同罪名拘捕5名男女，包括2名持有香港身分證男子、2名澳門人及一名持雙程證人士，年齡介乎23歲至37歲，報稱無業及售貨員。