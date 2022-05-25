2歲童聞氣後不治　死因裁判官批醫生事後才於死者病歷補填資料　質疑「有咩意思」 (15:11)

死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。庭上播放案發時的閉路電視片段，可見死者的父親及婆婆抱着死者進出梁蔭基醫生的房間，歷時約1分半鐘。死因裁判官何俊堯問及，梁昨供稱曾為死者脫去衣服檢查，質疑他是否可在短時期內完成。梁解釋當時只解開死者胸前衣服檢查，且他有多次經驗及事發危急，故可於1分半鐘內完成。

何官又問及，為何梁蔭基之後可以補回死者的個人資料，如體重、剖腹產情況等，梁則稱，應是死者家屬向診所聯絡時，護士詢問家屬所得。何官則批評他將家屬已知的資料寫在病歷，卻未有寫上診斷及藥方，質疑「有咩意思」。梁解釋，其字體潦草，擔心出錯，欲花更多時間校對，故未有把排板全部內容寫在病歷上。惟何官指他在病歷及排板的字體無異，他亦知悉病歷會交給醫院，質問他「幫到人咩？幫到醫院咩？」