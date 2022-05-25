姑丈涉多次性侵姪女認6罪候判　官對被告以情侶形容關係感震驚 (14:30)

被告L.Y.H.報稱為中港跨境司機，散庭後情緒激動。6項控罪發生時，事主X就讀小二至小四，約為8至9歲。

案情指，X的父母需要工作，將X交予其姑姐（即被告的妻子）照顧。事發於2015年初，X居於被告的寓所，被告趁其妻子洗澡時擁抱和親吻X。及後，被告與X在同一房間過夜，被告的妻子留宿另一房間。被告摸X的胸部、舔她的乳頭，並嘗試用下體插入其私處，因為她感到疼痛而作罷。

2015年至2016年間，被告多次脫下X的褲子，用下體磨擦她的私處，亦與她一起沐浴，對她上下其手。直至2020年，X才向社工透露事件，向警方報案。被告在警誡下表示，大部分時間是X主動親近，更指X主動舌吻。被告又稱，一開始以為親密行為是「家人表達愛的方式」，後來難以自控才犯下大錯。

張官表示，X案發時相當年幼，被告理應做好父親般的榜樣，卻濫用X的信任，而本案非禮情節接近企圖強姦，法庭不會輕判。張官提到，被告曾與X同房同牀，被告的妻子則在另一房間過夜，令被告「有機可乘」，法庭想了解背後的原因，故下令索取X及其父母的創傷報告，以及被告的心理報告。