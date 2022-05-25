理大研究稱逾一成受訪者疫後一年現創傷後遺症徵狀　料第五波後更多 (13:04)

理大團隊在2020年12月至2021年2月電話訪問3011名市民，以及與31名長者深入訪談。理大醫療及社會科學院院長岑浩强估計，經歷第五波疫情後，多達30%至40%市民有創傷後遺症徵狀。

調查發現花較多時間看疫情新聞的受訪者，比花較少時間看疫情新聞的受訪者，有更嚴重的創傷後遺症徵狀。岑估計，部分人或因看到誇張失實的疫情資訊而受到困擾，建議市民避免長時間收看相關內容。至於市民有否受政府實施疫苗通行證而感到壓力，岑說調查未有追問相關部分。

理大應用社會科學系副教授蕭婉文說，與長者深入訪談發現，有長者認為新冠病毒傳染性很高，在家避疫令他們感憂鬱和無助，有人甚至表示「不如死咗佢」。她稱，長者考慮接種新冠疫苗與否，主要受個人經歷及身邊親友意見影響，建議社會要向長者提供更清晰的疫苗資訊，加強長者接種前後的支援，釋除疑慮。

研究獲食衛局醫療衞生研究基金支持，上月於BMC Psychiatry及BMC Geriatrics學術期刊發表。