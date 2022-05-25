男子長沙灣元州邨連襲四漢　被警埋伏屋外拘捕 (21:21)

今早（25日）8時許，有軍裝警員到元州邨一帶加強巡邏，截查可疑人士，其後有重案組便衣探員到場監視及翻查閉路電視，鎖定疑犯身分，並向法庭申請搜查令。警方於疑犯居住單位外埋伏，趁他於下午4時許外出用膳時上前拘捕。現場所見，疑犯為一名中年男子，身材高大，被黑布蒙頭帶上警車時表現冷靜。警方於單位內檢走兩袋證物，包括疑犯的衣物。

深水埗警區情報組主管鍾嘉萍督察交待案情，指本周一（23日）下午4時半，兩名男子於元州邨元慧樓對開聊天，突然被疑犯迎面用玻璃樽襲擊頭部及拳打腳踢，導致頭部受傷。至前日（24日）下午5時半，一名47歲男子途徑元健樓開外時，因有人沒有佩載口罩發生爭執，男子轉身離開，疑犯從後以硬物襲擊其頭部，逃跑期間再以硬物襲擊另一名60歲男途人，兩人清醒被送往明愛醫院。

居民黎女士指有聽聞事件，但未有親眼目睹，她無奈指：「惟有自己行路小心啲，因為佢哋襲擊你係防唔到。」她又謂邨內「好多傻佬」，不過只會自言自語，出入亦有打招呼。訪問期間，黎聽聞一名男子於街上放聲唱歌，她就表示：「呢啲好好㗎啦識得唱歌，有啲走埋嚟嗌哂救命，（叫）『殺死你，殺死你』嗰啲先得人驚。」