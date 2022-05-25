梅啟明告電影《梅艷芳》侵權　庭上揭梅啟明未註冊電影商標　官明言浪費法庭時間 (11:16)

原告梅啟明早前入稟，要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制交出所有侵犯商標物品，申索賠償、利息等。答辯方為安樂影片有限公司。

答辯方申請剔除申索訴訟，梅啟明僅持有珠寶類別的商標，並不涵蓋答辯方製作的電影，雖然他亦有申請出版類別的商標，或涵蓋電影作品，但該申請未獲批，不能用以追究電影《梅艷芳》侵犯商標。

梅啟明稱有註冊電影商標惟未獲批

沒有律師代表的梅啟明則指，相關法例訂明他為「梅艷芳」申請的商標不能被盜用，他亦一早申請有關出版類別的商標，申請未獲批「係佢（商標註冊處）拖延咗，唔關我事」，又指他飽受母親的壓力，很多事情未趕及處理，希望押後聆訊，以聘請律師及申請法援。

陸官則表示，梅註冊的商標不涵蓋電影，與電影相關的商標則未獲批，「呢個係法律嚟㗎」，而若註冊其中一個類別的商標，便能涵蓋任何商品類別，那分開註冊不同類別的商標便沒有意義；他又明言若梅再爭拗相同論點，僅浪費法庭時間及訟費，但會給予最後機會，押後待梅聘用律師。