《明報》2022「卓越財經大獎」 27家金融機構獲嘉許 (20:44)

頒獎禮主禮嘉賓港府財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時說，頒獎禮設有不同範疇的獎項，正正體現到香港金融業的多元發展及以金融服務實體經濟發展的功能。獎項包括有傳統的財富管理和退休策劃，有提升品牌價值的可持續發展表現和CSR，亦有數碼平台服務的虛擬銀行和虛擬保險等。他又持別提到，香港市場對數碼服務接受程度十分之高。今年2月一份研究報告顯示95%的受訪香港中小企業表示，他們將在2022年接受非接觸式支付或某種形式的數字支付選項，高於全球平均水平的82%。報告亦指出56%的受訪消費者預計今年會比去年更頻繁地使用數字支付。

今屆31個獎項，分別由27家金融機構奪得。得獎名單如下：

金融服務獎項：

工商服務 卓越現金管理方案大獎：中國銀行（香港）有限公司

高端銀行服務 卓越體驗大獎：中信銀行（國際）有限公司

跨境金融服務 卓越品牌大獎：交通銀行股份有限公司香港分行

跨境金融服務 卓越理財平台大獎：招商永隆銀行

財富管理服務 卓越服務大獎：大新銀行

員工激勵信託服務 卓越關愛員工大獎：交通銀行信託有限公司

高端銀行服務 卓越家族財富傳承服務大獎：交通銀行信託有限公司

家庭及個人保障服務 卓越自願醫保產品大獎：富衛人壽保險（百慕達）有限公司

家庭及個人保障服務 卓越投資相連壽險產品大獎：蘇黎世保險（香港）

退休策劃服務/產品 卓越延期年金產品大獎：香港忠意保險

家庭及個人保障服務 卓越稅優產品大獎：中國太平人壽保險（香港）有限公司

家庭及個人保障服務 卓越服務大獎：中國人壽保險（海外）股份有限公司

退休策劃服務/產品 卓越公營機構退休金大獎：BCT銀聯集團

家庭及個人保障服務 卓越網上保險大獎：中國平安保險（香港）有限公司

品牌價值獎項：

卓越人民幣服務大獎：中國銀行（香港）有限公司

卓越ESG大獎：中國銀行（香港）有限公司

卓越企業文化大獎：中國光大銀行股份有限公司香港分行

卓越綠色金融服務大獎：中國光大銀行股份有限公司香港分行

卓越社會公益企業大獎：中銀集團人壽保險有限公司

卓越CSR大獎：集友銀行有限公司

卓越可持續發展表現大獎：大華銀行

數碼平台服務獎項：

網上理財/理財手機應用程式 卓越體驗大獎：星展銀行（香港）有限公司

網上理財/理財手機應用程式 卓越流動理財方案大獎：大新銀行

虛擬銀行 卓越體驗大獎：WeLab Bank

虛擬保險 卓越產品大獎：Avo 保險

網上投資平台 卓越體驗大獎：恒安標準人壽(亞洲)

大灣區金融服務獎項：

大灣區卓越跨境理財通大獎：中國工商銀行（亞洲）有限公司

大灣區卓越跨境金融服務大獎：中國建設銀行（亞洲）

大灣區卓越體驗大獎：交通銀行（香港）有限公司

大灣區卓越金融品牌價值大獎：南洋商業銀行有限公司

大灣區卓越保險服務大獎：中國太平保險（香港）有限公司