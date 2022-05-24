2歲幼童診所求診聞氣後不治　官質疑醫生未及時召白車 (18:47)

死者陳嘉懿（終年2歲）的父親陳達東供稱，死者因咳嗽、流鼻水等，於2016年12月4及9日分別到不同診所求醫。及至13日死者仍未康復，陳帶兒子到梁蔭基醫生醫務所求醫，診斷他患支氣管炎，處方特效藥、抗生素等。陳續稱，死者未有好轉，而幼子16日到聯合醫院覆診，故打算一併帶他到醫院求醫，惟陳憶起，抗生素尚未服完，故致電醫務所查詢。護士問及死者的病徵，並指診所有聞氣服務，陳遂與岳母帶死者到診所。

梁蔭基醫生供稱，死者當時蒼白、呼吸窘逼，心跳快，診斷為肺炎，遂指示護士召喚救護車、提供氣管舒張劑及每兩分鐘作檢查，惟約4分鐘後，護士指死者情況轉差，他當時狀況軟弱、眼皮半開、無呼吸心跳，遂為他急救至救護員到場。

死因裁判官何俊堯則質疑梁蔭基的手寫病歷，並無提及當日的事情，梁解釋得知死者父親趕著要報告，遂按手頭資料寫病歷。另擴張劑不可在心跳紊亂下的情況使用，梁同意死者心跳快，但當時未能作出詳細檢查。聆訊明（25日）續。