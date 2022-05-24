Tiffany & Co.職員偷龍轉鳳轉售值2330萬元珠寶判囚9年 (18:44)

認罪的34歲被告周展龍，案發時在Tiffany & Co的金鐘分店任職。辯方今求情時補充，雖然被告過去曾有4項包括偷竊及爆竊案底，但自2006年被判入教導所後沒有再犯事，並與妻子、母親同住，擔任珠寶店售貨員，案發時月入2萬元，因被告外父患有末期癌症，急需金錢購買標靶藥作治療，被告母親亦患有子宮頸癌，未能工作賺錢，加上被告又欠債，故愚蠢地犯案。

案情指出，涉案失竊鑽石戒指分別重9.72卡及7.13卡，售價為1400萬元及937.8萬元，暫存在該公司的金鐘分店保險箱內。2019年9月及10日，分店職員發現兩戒指為仿製品，於是報警。警方調查後拘捕了被告，被告在警誡下稱，他案發時拖欠信用卡貸款12萬元，為了賺快錢，與一名姓董內地男子合謀，他趁店內關舖要將所有價值27萬元珠寶鎖入保險箱時，以董提供仿製品換走涉案兩枚戒指，再將涉案戒指交與董以合共500萬元轉售。