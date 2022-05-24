兩人涉金鐘9.29「反極權」遊行暴動罪成囚4年半　官形容被告成為「炮灰」 (18:04)

3名被告依次為報稱從事音樂製作的莫震宇（36歲）、學生楊樂謙（22歲）及資訊科技員李其浚（25歲）。法庭今處理楊及李的判刑，兩人進入拘留室時，有親友對他們稱「等你呀」、「保重呀」等。

陳官在判辭中指出，當日暴動的規模、「暴徒」的數目及組織性，令一般巿民「為之咋舌」。而案發日的9月29日「有其敏感意思」，因立法會一帶於當年七一被「攻陷」不久，就在十一國慶日前兩日再有暴動，形容「他人眼中風景線，成為普羅大眾守法香港人嘅悲痛史」。

兩人在背景報告中均解釋當日到場參與示威遊行，沒意圖作暴力行為或傷害他人。陳官亦引述由第三被告的父親撰寫的求情信，指兒子入世未深，望法庭「一如父親般恩威並重，留情輕判」；惟陳官認為報告反映兩人毫無悔意，重申任何巿民均可從媒體得悉現場情況，而兩人身上有雷射筆、防毒面罩、波子等物，第三被告被捕時更逃跑掙扎，批評他們自稱旁觀者是「莫名其妙」，認為他們縱沒有直接暴力行為，仍身處現場，鼓勵其他人作出暴動行為。

陳官續指，本案對2019年及後的暴動行為有參考價值，故「嚴刑重典是彰顯阻嚇力的不二法門」，亦認為兩人無減刑理由，判囚4年半。