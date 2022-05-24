前公務員宣誓簽「天日昭昭」被勒令退休　官拒批司法覆核許可稱即使簽「支持政府」亦難過關 (15:53)

申請人為胡德仁（音譯），他任職公務員逾30年，去年被勒令提早退休；答辯人為公務員事務局。資料顯示，「天日昭昭」為宋朝名將岳飛違抗十二道金牌命令，被處死前的遺言。

法官在判辭中指，根據要求作出聲明是嚴肅之事，正如局方大律師指，即使有人在簽名欄寫上「支持政府」，與該人姓名無關的簽名亦會遭局方駁回。申請人在首份聲明簽名欄寫上「天日昭昭」，是過往處理公務不曾使用的簽名，眾所周知，四字出自於宋朝名將岳飛在被處決前的遺言，相比起姓名或簽名，更似是口號。

法官指，申請人首次被局方提醒後，理應知悉問題所在，且有時間補救，但他選擇在及後兩份聲明上寫上相同的四字，更嘗試修改其他文件日期掩飾真相，最終未有按時完成簽署。局方下令申請人提早退休前，亦多次給予他陳述機會，不如申請人所指缺乏訊息或文件以解決問題。

法官續指，其上級已以「非凡」耐心對待，若然其他公務員隨申請人方式行事亦能保住工作，只會突顯公營及私營部門之間的「鴻溝」。總括而言，事件並無不平等待遇、疏忽等情況，拒絕批出司法覆核許可。