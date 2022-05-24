KKplus天線得得B擺設損毁　經理認無做好保護　已收起大型展品 (15:31)

呂經理解釋，部分展品需予顧客感受質感，並非所有展品都有保護裝置，過往沒有發生過類似事件，今早開店前已收起大於一米的大型展品，以及放在較低位置且無保護裝置的展品。他承認，店舖在今次事件亦有責任，「可能需要有嘢圍住」，並指「今次事件大家都唔想，我哋都會內部檢討返所有流程，有一個安全環境俾大家購物」。

對於網上有人質疑，今次被弄跌的模型過往有圍欄保護，呂經理稱，店內擺設不時更新，不記得去年模型的位置的情況，但就重申，「無做好protection係我哋問題，日後轉位時都會加設保護」。至於涉事店員被質疑在未了解情況下誤導事主，呂經理稱會進行內部員工培訓。

他強調，公司非常關心小朋友，公司已與事件中的家庭聯絡，但暫時未知結果，相信公司稍後會再出聲明交代。

店舖今日如常營業，育有兩名子女的家長陳先生認為，「香港人都好講道理」，最重要搞清楚雙方責任。他指模型易碎、易失平衡，店舖有責任擺放在適當位置及加保護裝置。另一名家長馬小姐則表示，店舖本身多人，大人也有機會撞到，認為店舖未有設圍欄保護模型，有較大責任，又聽聞事件中的小朋友情緒不穩，擔心會有陰影。