戴耀廷涉「雷動計劃」認4罪判囚10個月　官稱不能以違法手段糾正比例代表制 (15:20)

案情指，被告戴耀廷（57歲）於2016年提出以投票予勝出的邊緣候選人，令泛民或非建制派取得逾半數立法會議席。他亦透過「雞蛋同盟有限公司」同年在報章刊登廣告，宣傳投票計劃，涉及費用共253,540元。戴耀廷被指並非該選舉的候選人，或候選人的選舉開支代理人，獲宣傳的候選人亦沒在選舉申報書列出有關開支。

法官郭啟安稱，雖然辯方求情時指，涉案計劃是針對比例代表制的立法會選舉不能如實反映民意，但諷刺的是被告發動眾籌刊登廣告，同樣損害選舉公正，對其他建制候選人不公平。策略投票本身並非違法，但被告不是作為候選人或其代理人刊登廣告，導致選舉結果不公，他不能以違法手法糾正該現象。

郭官指出，被告有民主及正義考慮，但無論他自己有多麼崇高理念，都只能用合法方式爭取，不能作為犯法藉口，批評行為於理、於法不合，為了維護選舉公平公正，法庭須判處阻嚇刑罰。而被告身為資深法律學者難辭其咎，不能以粗心大意作求情理由。

郭官認為辯方呈上的裁判法院案例，不能與本案相提並論，不過，本案事發5年後檢控，構成不必要延誤。他以18個月為量刑起點，因認罪減刑三分一刑期，並就檢控延誤額外扣減2個月。

同案另兩名被告、即雞蛋同盟的董事的葉劍青（55歲）及石守正（50歲）同被控該4罪，兩人早前獲不提證供起訴，以自簽4萬元守行為一年處理。