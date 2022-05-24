壹傳媒涉違契案續審　周達權指黃偉強無參與營運　同意他為人小心謹慎 (13:43)

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪盤問下，周達權確認1993年加入壹傳媒，2016年獲委任為執行董事及財務總裁。黃佩琪指出，周身為執行董事及會計師，是不會蓄意違法、損害公司利益，並對公司股東負有責任和須要誠實，周同意上述說法。

周稱，他盡力依照規矩行事，盡可能指出不恰當事宜，他確認不會作出欺詐行為，亦不會指示或縱容下屬欺詐。黃佩琪形容，周做事小心謹慎，他表示同意。黃佩琪根據文件指，周高度參與公司秘書及公司業務，亦獲得加薪獎勵其卓越表現。

黃佩琪續指，周達權亦為黃偉強的上司，周稱黃偉強會向他匯報工作。被問到黃偉強是否屬於信心不足的人？周稱「我唔識點答你」，說他可以獨立處理工作，也有向周匯報重大事情及問意見。

黃佩琪引述周為黃偉強撰寫的員工評核表，指他的溝通可以改善，而環境、社會及管治（ESG）報告則顯示他的表現很好。黃佩琪又指出，黃偉強負責行政工作可謂「大打雜」，包括辦公室設備維修及大掃除等，周同意那屬繁瑣工作，而黃沒參與生意營運和財務決策。