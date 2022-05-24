海關檢逾千萬電子煙及加熱煙　一人被捕 (12:18)

海關機場科空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧今日（24日）表示，46宗案件中，有10宗利用貨運及郵包渠道走私另類吸煙產品，共檢獲35萬件，市值為1000萬。而經旅客渠道攜帶入境則有36宗，佔整體案件78.8%，共檢獲7000件另類吸煙產品，市值約4萬，當中經機場及陸路口岸入境人數各佔一半。行動中，一名負責運載貨物的司機被捕。

賴指，海關於機場、陸路管制站及交通工具均有宣傳，故大多違例攜帶另類吸煙產品的旅客均為主動申報，目的為自用，而貨物檢獲數量及案件宗數相對低，現未見有明顯的走私新趨勢。他提醒，以包裹或貨物形進口另類吸煙產品，或個人攜帶入境，不論貨品數量有多少、目的是否自用，法例均為禁止。

根據《吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，任何人不得進口、製造、銷售、推廣或為商業目的管有另類吸煙產品，包括電子煙子加熱煙產品，草本煙及相關器具、零件及配件，一經定罪最高可被罰款5萬元，監禁6個月。