被控未為612基金註冊　陳日君等6人不認罪　辯方質疑為最多罰款一萬元案件召17證人「有少少過分」 (11:23)

6名被告依次為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪，指稱6人於2017年7月16日至2021年10月31日之間，在香港作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內遵從香港法例第151章《社團條例》(5)(1)條的規定。

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟指出，料有17名控方證人，另有10箱文件、長達8小時的錄像片段，預計本周內可將文件送交辯方，但準備片段的謄本需時2個月。

辯方資深大律師彭耀鴻稱，本案不會有太多事實爭議，但將會提出法律爭議，而本案癥結是「基金是否為一個社團」。辯方至今收到本案傳票及案情撮要，其中控方證人列表本來只有9位，「唔知點解依家有17個」。彭直指「唔係我要教控方點樣起訴」，但涉案傳票的最高刑罰為罰款一萬元，控方卻拿出如此多的證據，「嘥法庭時間處理咁簡單嘅案件，似乎有少少過分」，再次強調並非教律政司「做野」。

散庭後，吳靄儀表示，她們已在庭上表達不認罪，皆因「唔覺得控罪係啱嘅」，控罪指稱基金沒有登記成為社團，辯方大狀亦已指出「基金是否為一個社團」為本案爭議點，相信法律爭拗「最重要」。