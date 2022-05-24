「12港人」兩人認藏汽油彈　官索心理及背景報告7月判刑 (12:12)

被告依次為推銷員鄧棨然（31歲）、時裝設計師鄭進（34歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（20歲）、廚師李威龍（28歲）以及學生廖子文（19歲）。

辯方求情指，鄭子豪案發時年輕，本案對其心理造成影響。加上他因曾潛逃，在內地服刑7個月，連同回港後還押14個月，合共扣押21個月，冀法庭索取青少年罪犯評估報告。惟游官指，相關案例中未滿21歲者，均須即時監禁，故不會索取教導所等報告；廖子文同樣已被扣押21個月，他更在第一時間認罪，應獲3分1刑期扣減，冀盡快刑滿出獄。

辯方另呈上鄭進親撰的求情信，提及他受社會運動影響，前往案發單位，現已有深切悔意。而他在時裝設計界原有大好前途，因本案受阻，但他未有放棄自己，獲家人和女友支持，望早日重啟新生活。

辯方提及鄭進因照顧患病哥哥，早於2012年出現抑鬱症狀，亦因本案及社運情緒波動；李威龍則患適應障礙症，辯方爭議他無能力擔當領導角色，甚至未必有能力製作汽油彈，可能中途放棄，病症亦引致他案發時選擇爬出窗口，冀法庭考慮他出於關心社會，受失眠、焦慮等症狀影響犯案。游官遂下令為4人索取心理及背景報告。