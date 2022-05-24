「12港人」兩人認藏汽油彈　官索心理及背景報告7月判刑 (12:12)

12港人中的其中3人廖子文、鄭子豪及鄧棨然，連同另兩男涉於2019年，在灣仔一個單位管有半製成汽油彈及鋁熱彈原材料等物。除仍在內地服刑的鄧棨然，其餘4人早前承認一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，串謀縱火罪則不成立。4人今（24日）被解往區域法院求情。法官游德康考慮各被告有不同心理問題，加上其中兩人案發時不足21歲，押後7月16日判刑，索取4人的心理及背景報告，其間4人續還押。
被告依次為推銷員鄧棨然（31歲）、時裝設計師鄭進（34歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（20歲）、廚師李威龍（28歲）以及學生廖子文（19歲）。
辯方求情指，鄭子豪案發時年輕，本案對其心理造成影響。加上他因曾潛逃，在內地服刑7個月，連同回港後還押14個月，合共扣押21個月，冀法庭索取青少年罪犯評估報告。惟游官指，相關案例中未滿21歲者，均須即時監禁，故不會索取教導所等報告；廖子文同樣已被扣押21個月，他更在第一時間認罪，應獲3分1刑期扣減，冀盡快刑滿出獄。
辯方另呈上鄭進親撰的求情信，提及他受社會運動影響，前往案發單位，現已有深切悔意。而他在時裝設計界原有大好前途，因本案受阻，但他未有放棄自己，獲家人和女友支持，望早日重啟新生活。
辯方提及鄭進因照顧患病哥哥，早於2012年出現抑鬱症狀，亦因本案及社運情緒波動；李威龍則患適應障礙症，辯方爭議他無能力擔當領導角色，甚至未必有能力製作汽油彈，可能中途放棄，病症亦引致他案發時選擇爬出窗口，冀法庭考慮他出於關心社會，受失眠、焦慮等症狀影響犯案。游官遂下令為4人索取心理及背景報告。