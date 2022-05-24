習近平訪港與否未敲定　當局倡與習會面者或須先隔離七日　林鄭月娥：暫未有公布【短片】 (10:14)

特首林鄭月娥今早出席行政會議前就表示，熱切希望領導人訪港並發表重要講話，但目前未有公布，她為為疫情亦會影響出入境及衛生防護工作，希望本港保持平穩向下的疫情，以慶祝回歸25周年。

全球疫情肆虐，習近平已有兩年沒有外訪。李先知文章表示，向多位建制派核心、接近北京中人打探習近平會否訪港，綜合說法都是一切說不實，有人則認為習會來港，因為有關方面正準備控制傳播的措施，包括考慮要求有機會接觸習近平的嘉賓，參與活動前要先隔離7日，如果真的要實施隔離，方案有多個，例如各人要預先集中到酒店「閉環式」隔離、到深圳隔離，或者在家中隔離。

文章引述，有建制派核心對其中要到深圳隔離方案感到卻步，因為擔心一旦染疫，以內地「康復」標準會一去多日。

有2017年曾獲邀與習近平會面的政商界中人表示，未聽聞要隔離的消息，但稱去酒店較為正常，若是「家居隔離」則無意思，反問「honest system？定係畀條手帶你戴？」有建制派就質疑，不少參與慶回歸的人士，貴人事忙、「分分鐘幾百萬上落」，是否願意被困7天。該建制派估計，即使習近平來港，接見社會人士、視察的規模，都會比過去縮減。