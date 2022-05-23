65歲女子心臟衰竭命懸一線　急需O型血捐贈者移植屍心 (18:54)

許佩蘭血型為O+，高154厘米，重42.9公斤；現急需O型血、體型相近的捐贈者移植屍心。瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政指，許佩蘭目前極度倚賴體外機器維持生命，惟突如其來的併發症也有機會令其即時喪命，故要與時間競賽，在黃金時間進行換心手術。而許佩蘭於同血型及體型的病人中，位列移植名單首位。

與許佩蘭結婚逾40載的盧先生憶述，妻子細心打理家中事務，「以前就算我夜晚11點收工，佢（許女士）都會煮埋飯等我，令我有熱飯食、有熱湯飲」。正當盧先生希望在退休後好好照顧妻子，對方卻突然出現心肌炎並引發心臟衰竭，形容得知消息後頓感晴天霹靂，盼有心人能夠伸出援手。

許佩蘭上月6日因心口痛及氣促到私家醫院求醫，檢查後發覺心電圖出現異常，同日獲轉介至瑪麗醫院急症室，經診治後發現患急性心肌炎引發心臟衰竭，需裝上主動脈内球囊反搏裝置（IABP）和轉入心胸外科深切治療部。

其後許佩蘭病情持續惡化，需裝上人工心肺機（ECMO），但上月尾再因左右心室衰竭，需改用人工雙心室輔助器，即在身體植入左心室輔助器，並在體外安裝右心室輔助器。至上周五（20日），其體外右心室輔助裝置 （RVAD） 出現血塊，需經手術更換裝置。