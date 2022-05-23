理大「圍魏救趙」案女被告否認暴動　供稱當晚正往求醫　被警員套上他人手套 (18:32)

首被告歐育婷（23歲）供稱，她在教大修讀英文教育，期間參與大專基本法推廣計劃，2018年在綜合招聘考試（CRE）中考獲合格，2019年曾到海南島參與有關一帶一路的博鰲亞洲論壇，畢業後於教大從事研究。

歐供稱，當日早上母親的上半身無法郁動，遂召喚救護車，出門時把更換衣物、口罩等物品放入背囊，陪同母親入院，她身體無大礙，即日出院。歐遂按原定計劃與友人約會，兩人到旺角會合友人的男友，並在朗豪坊逛街，當時街上無異樣。3人於晚上8時許到泰國餐廳晚膳，她飯後肚屙及嘔吐，到了洗衣街公廁如廁後仍感不適，遂到廣華醫院求醫。

歐轉入登打士街後喉嚨不適，不斷咳嗽，兩名女子見狀給她一個防毒面罩。她指，一群黑衣蒙面人跑近，轉身跑走時被扯著背囊，致頭部落地，醒後發現被制服。她被捕後送院接受治療，結果顯示其頭部有3厘米腫脹、曾短暫失去知覺、中度脫水等。

控方盤問時質疑，歐未完成工作、歐母不適，仍外出赴約。歐解釋，母親需要休息及鼓勵她外出，她又稱「I need a social life（我需要社交），唔可以一至日咁做嘢」。歐曾在餐廳如廁，離開後仍不適，但商場及地鐵均關閉，故按Google指示前往公廁，惟控方多番質疑她不返回餐廳，更問「你寧願信Google都唔去頭先個廁所？」，歐則稱當時太急，故未有仔細思考。