男子確診新冠病毒後9日遭解僱　平機會代表入稟向前僱主索償 (17:17)

申索方為M,TARIQ，答辯方為高卡斯集團（G3S）慈善基金有限公司。入稟狀指，申索人前年12月簽訂僱傭合約，並在去年1月11日入職該公司，首3個月為試用期。他入職兩日後出現流感症狀，並透過WhatsApp請病假。

申索人於1月17日確診新冠病毒，獲發隔離令至同月23日，他其後入院並須留院至同月28日，醫生建議他休假至2月3日。申索人在留院其間，於1月26日收到來自他上一間任職公司的WhatsApp訊息，指高卡斯集團主席Pun Tej Prakash通知他們因申索人確診，其他員工擔心與他一同工作有風險，故須中止僱傭合約。

申索人遂向集團主席詢問為何解僱他，才獲發一張由公司人力資源經理在1月18日簽發的中止合約通知，指基於他上班兩日後便一直缺勤，影響公司運作，故即時中止合約，並會透過銀行轉帳他上班兩天的薪金。申索人遂向平機會投訴公司的行為構成殘疾歧視。

入稟狀指，申索人在留院時被解僱，令他深感被冒犯及羞辱，而他育有一名1歲女兒，其妻當時亦懷孕，失去經濟收入令他倍感受壓及焦慮；加上答辯人將解僱通知不當地傳送至申索人的前僱主，洩露其私隱。故他就上述精神損失，追討6萬元賠償。另追討兩個月薪金及要求公司書面道歉。