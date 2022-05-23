衛生防護中心前顧問醫生未經批准向世衛等組織提供逾400萬元服務　認公職人員行為失當及欺詐 (16:09)

被告甘啟文（現年64歲），案發時任職衛生防護中心的公共衛生化驗服務處。他退休後曾任中大醫學院名譽臨牀副教授，至今年初因本案離職。

辯方求情指，涉案的傳染病活動成功舉辦，世衛及衛生署均滿意被告當時的表現，縱被告確實從中收取利益，案情仍較同類型案件輕微；被告承認自己犯錯，已有深切悔意，亦已於今年5月6日，向衛生署作全額賠償，望獲額外刑期折扣。

辯方呈上逾60封由被告在衛生防護中心的前上司、同事、海外學者撰寫的求情信，形容被告勤勞、謙虛，貢獻一生服務公眾。他在03年沙士義務到淘大花園檢驗病毒樣本，新冠疫情期間亦積極協助確診者及其家屬、向醫護人員演講等；被告是業界的翹楚，撰寫逾400篇學術論文，由他管理的「香港結核參比實驗室」在其任內被世衛評定為跨國參比實驗室，望法庭考慮他對公共衛生的貢獻。

另外，辯方透露被告早於2014年被捕，2017年獲暫時釋放，至2021年才再被捕。辯方認為案件延誤5年半，法庭應予合理減刑。