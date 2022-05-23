網媒記者擾亂公眾秩序罪成判囚1個月　官批言論惹人仇警 (13:39)

去年4月15日賢學思政在旺角擺設街站，警員劉達明奉命到場拍攝，他取出腳架時，進行採訪的被告胡家輝（現45歲）稱以為是警棍，又以粗言穢語大聲說話。裁判官鄭念慈裁決時稱，當時約40至50人圍觀，被告大聲說話、聲量龐大，夾雜粗口，態度囂張，多次質問警員約十分鐘，又提及廣為人知的案件如七警案，以及警員犯不當行為，如犯盜竊罪等。鄭官指，現場警員當時是維持秩序，上述不當行為顯然與他們無關，裁定被告喧嘩擾亂秩序，有破壞社會安寧的意圖。

鄭官續稱，警員劉達明面向被告稱「繼續」，劉供稱是回應同袍，而非叫被告繼續喧嘩。鄭官認為劉或向被告說話，並指被告沒有遮擋其鏡頭，警員又可從其他位置拍攝，認為被告未有阻撓警員工作，裁定阻差辦公罪脫。另督察岑勁安供稱當時命令被告「冷靜」，鄭官認為，命令應有清楚明確及客觀的標準，惟「冷靜」帶主觀成份，考慮其語氣及聲調等，令人認為是警告而非命令。另被告及後平靜下來欲離開，遂裁定拒絕或故意忽略服從警務人員的命令罪脫。

辯方求情時稱，被告已婚，現為防漏工程公司東主，月入2萬，沒有其餘求情。鄭官判刑時透露，他有31次刑事定罪記錄，爆竊罪最多，考慮案發時位於鬧市、被告喧嘩歷時約10分鐘等，判囚1個月，沒有減刑因素。據悉，被告早前涉在公眾地方管有攻擊性武器及危駕，判囚14周，上周獲釋。