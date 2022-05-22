警拘兩男檢2700萬元毒品　包括藏紙飲管可卡因及「Happy粉」 (16:50)

毒品調查科高級督察陳熾華表示，警方根據線報及經過情報分析，探員昨晚8時許在九龍城聯合道截獲一名可疑男子，並押解男子返回其剛離開的一個唐樓單位。當時單位大門反鎖，探員以工具破門入屋，單位內另一名男子曾一度反抗，探員其後將他制服。

警方在該唐樓單位檢獲29.6公斤可卡因、14.1公斤「Happy粉」及約1.1公斤懷疑氯胺酮，毒品總市值約2700萬元。其中逾28公斤可卡因被收藏於2100多枝紙飲管內，警方相信毒販以耗時及工序繁複方式將毒品收藏於飲管，藉此掩飾偷運及增加調查難度。被捕的兩名男子均為22歲，朋友關係，報稱無業，他們涉嫌販毒，其中一人被加控涉嫌阻差辦公，由探員帶署扣留調查。兩人將被暫控販運危險藥物，案件將於明早（23日）在九龍城裁判法院提堂。

陳熾華續指，今次檢獲的「Happy粉」為不同毒品的混合物，包括氯胺酮及類似冰毒的毒品，早年曾於緝毒行動中檢獲，但近年較罕見。「Happy 粉」外表如砂糖，但有不同氣味、顏色，亦可溶於水，有機會被加入果汁、汽水，服用後會感興奮、心跳加速或全身發熱，與迷姦水的作用相似。陳熾華提醒市民，要小心提防陌生人贈予的飲品，亦要避免自己的飲品長時間離開視線，以免被不法分子有機可乘。