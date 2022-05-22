新冠疫情｜增237個案　蘭桂坊酒店群組患者曾到太古城麥當勞　同時段光顧3人染疫【短片】 (16:35)

有關3名患者資料：

．屬於蘭桂坊酒店群組的64歲婦人於5月13日早上10時54分至11時26分光顧過太古城麥當勞，41歲媽媽與分別8歲及9歲的男童在11時16分至12時27分光顧，他們有約10分鐘時間重疊

．歐家榮稱，64歲婦人與3人所坐的位置較遠，不排除婦人離開快餐店時經過3人的枱

．3名患者居於鰂魚涌康景花園C座，媽媽已打三針新冠疫苗、兩名男童分別已打兩針。康景花園C座將納入強制檢測公告

．3人於5月18日發病，同日快速檢測呈陽性

．兩名男童就讀鰂魚涌小學，該校此前已通知衛生防護中心

歐家榮強調，暫未知3人的感染是巧合還是與64歲婦人有關，尚待病毒基因分析結果。

上環「宏思」培訓中心染疫群組︰

．新增3宗感染個案，「宏思」群組累計24宗個案，涉及22名學生及兩名職員。新增3名患者涉及2名學員和1名職員，其中1名學員於5月13日曾光顧上環譚仔三哥米線。上環「譚仔三哥」群組至今累計9宗個案，其中8人為「宏思」學員。歐家榮表示，「宏思」群組的調查已接近完成，目前仍有一人等待檢測結果。

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