警新界反罪惡行動拘60男女　中區無酒牌派對房拘47人 (09:25)

新界北總區反三合會行動組聯同機動部隊、快速應變部隊及各警區人員，在5月20至21日進行反罪惡巡邏，並突擊巡查多個罪案黑點。警方在行動中共拘捕46人，包括24男22女，年齡介乎18至75歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「經營煙窟」、「管有攻擊性武器」、「經營無牌按摩院」、「經營非法賭檔」、「以欺騙手段獲得財產」、「非法聚賭」及違反「預防及控制疾病規例」等。

新界南總區反三合會行動組人員經深入調查及情報分析，昨午（21日）約4時突擊搜查位於葵涌大隴街一住宅單位，搗破一個非法賭博場所。行動中，67歲姓倫男負責人涉嫌經營賭博場所被捕；另外，單位內一名本地男子及12名本地女子，年齡介乎37歲至66歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲5張電動麻將枱、10副麻將及一批賭具。

另外，中區警區牌照組人員昨晚亦採取行動，搗破一間位於荷李活道的未領有酒牌的派對房間。行動中，人員拘捕37歲男負責人及41歲女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。單位內另外23男22女，年齡介乎26至58歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反第599G章，人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲約280支酒精類飲品，總值約5.6萬元。