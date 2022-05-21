爆垂直傳播蘭桂坊酒店通風管設屋頂逾1米　屋宇署證合規 (21:25)

屋宇署表示，現行《建築物條例》及相關規例並沒有規定管槽需在頂部開設通風口，但管槽內的排水系統須符合《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》，包括有關排水系統的通風管須向上伸至建築物的屋頂之上不少於一米的高度。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日稱，污水渠所在的管道槽內的空氣透過「煙囪效應」升至頂層，並形成正壓令病毒湧出，酒店房門打開時，病毒進入房間。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，新樓較多將管道槽設在後樓梯，但通常會有通風管接駁到屋頂，排出空氣。他又說，部分樓宇的後樓梯因消防考慮，會將後樓梯設為正壓，管道槽的病毒有可能因此較易湧出走廊，但他看過蘭桂坊酒店的圖則，該酒店後樓梯並非正壓，但管道槽設在消防電梯對面，該電梯大堂有可能有冷氣系統，或將病毒吹出走廊。

不過，何鉅業認為，將管道槽設在室內，或將後樓梯設為正壓，都不是增加傳播風險的主要原因，他估計事件主要因為喉管出現滲漏，令病毒可在污水渠內湧出，情况與大廈外牆的渠管滲漏、令病毒透過繞流效應吹入室內的相似。