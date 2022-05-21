美律師宣布退出《港區國安法》法律論壇發言 (17:15)

馬田・羅傑斯周三（18日）曾在社交平台LinkedIn留言稱，很榮幸獲邀在論壇發言（honoured to be invited to speak），就《港區國安法》的案例進行研讀及國際案例比較，又形容論壇涵蓋有趣和重要的議題（interesting and important topics）。他今日再在LinkedIn留言解釋，早前決定參與論壇，是以個人身份獲邀，參與並不代表認同或支持討論議題、相關人士和組織，但就沒有解釋臨時退出發言的原因。

羅傑斯是唯一來自私營機構的法律代表。曾因襲警被判入獄的美籍律師Samuel Bickett向英國《金融時報》表示，粗略閱覽論壇的議程，就知道是政治宣傳活動，認為作為一間有聲譽的美國律師事務所，應該退出相關活動，否則只會為《港區國安法》的合法性提供虛假掩護（a false cover of legitimacy）。

香港前刑事檢控專員、英籍資深大律師江樂士（Grenville Cross）則認為，不能要求學者封口（should not be "muzzled" from sharing their views），限制他們分享對國安法的看法，表示尊重個人的言論自由。

下周六是全國人大表決通過訂立《港區國安法》立法草案兩周年，律政司長鄭若驊以「興邦定國」為題舉辦法律論壇。根據宣傳單張顯示，出席的包括港澳辦副主任王靈桂、中聯辦副主任陳冬、特首林鄭月娥等多名官員，而論壇將會回顧《港區國安法》的實施及探討維護國家安全的議題等。