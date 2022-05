美律師宣布退出《港區國安法》法律論壇發言 (17:15)

馬田・羅傑斯周三(18日)曾在社交平台LinkedIn留言稱,很榮幸獲邀在論壇發言(honoured to be invited to speak),就《港區國安法》的案例進行研讀及國際案例比較,又形容論壇涵蓋有趣和重要的議題(interesting and important topics)。他今日再在LinkedIn留言解釋,早前決定參與論壇,是以個人身份獲邀,參與並不代表認同或支持討論議題、相關人士和組織,但就沒有解釋臨時退出發言的原因。

羅傑斯是唯一來自私營機構的法律代表。曾因襲警被判入獄的美籍律師Samuel Bickett向英國《金融時報》表示,粗略閱覽論壇的議程,就知道是政治宣傳活動,認為作為一間有聲譽的美國律師事務所,應該退出相關活動,否則只會為《港區國安法》的合法性提供虛假掩護(a false cover of legitimacy)。

香港前刑事檢控專員、英籍資深大律師江樂士(Grenville Cross)則認為,不能要求學者封口(should not be "muzzled" from sharing their views),限制他們分享對國安法的看法,表示尊重個人的言論自由。

下周六是全國人大表決通過訂立《港區國安法》立法草案兩周年,律政司長鄭若驊以「興邦定國」為題舉辦法律論壇。根據宣傳單張顯示,出席的包括港澳辦副主任王靈桂、中聯辦副主任陳冬、特首林鄭月娥等多名官員,而論壇將會回顧《港區國安法》的實施及探討維護國家安全的議題等。