新冠疫情｜增228個案　包括103核酸、125快測　「宏思」群組增4宗 (16:33)

蘭桂坊酒店房間一樣本呈陽性

衛生防護中心昨（20日）在中環九如坊蘭桂坊酒店採集15個環境樣本，其中在3304號房廁所抽氣扇採集的樣本呈陽性，同房空氣清新機的樣本結果不確定，其餘樣本陰性。衛生防護中心已安排酒店住客及員工今日做核酸檢測。

「宏思」群組增4宗 3人曾去上環譚仔三哥

上環「宏思」培訓中心群組新增4宗個案，都是學生。其中一名53歲男患者只曾於5月15日在該處出席結業禮，17日發病，18日檢測陽性。另3名學生5月18或19日發病，均曾在5月13日光顧上環譚仔三哥米線。宏思累計21宗個案，包括19名學生及兩職員。衛生防護中心在宏思採集20個環境樣本，其中一個班房氣喉樣本呈陽性，其餘陰性。

BA.2.12.1個案增10宗

衛生防護中心對早前輸入個案做全基因分析，發現多10宗BA.2.12.1個案，全是5月11至18日抵港，本港累計56宗BA.2.12.1個案。昨亦新增3宗BA.2.12個案，都是輸入個案，3人已打3針復必泰，BA.2.12個案累計10宗。

另新增多兩宗BA.4個案，其中一人已打3針復必泰。BA.4個案累計11宗。

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