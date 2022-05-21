「香港蜘蛛大搜查」錄兩新蜘蛛物種　港過往未有紀錄具學界參考價值 (15:32)

協會於2020年12月展開「香港蜘蛛大搜查生態教育計劃」，培訓逾800名大專生、中學生及公眾在去年6月至今年1月期間，走訪港九新界大嶼山共36條路線，進行為期8個月的全港蜘蛛調查。

調查共收集到4783項有效蜘蛛紀錄，包括33科及135屬，當中發現多項「近管蛛科」及「管蛛科」蜘蛛紀錄，過往《世界蜘蛛名錄》及《香港蜘蛛圖鑑》均未有記錄上述兩科蜘蛛在港有分佈。調查亦首次在港錄得首項「黔舌蛛屬」觀察紀錄，目前尚待專家鑑定該科蜘蛛在港是否出現分佈。

參與調查的蜘蛛生態研究員葉昊然表示，「近管蛛科」及「管蛛科」分別在新界及港島區的泥土及樹幹發現，兩科蜘蛛在世界各地亦有分佈，不屬瀕危物種，但由於本港以至國際上的蜘蛛研究並不多，兩款蜘蛛習性尚待研究，故本港紀錄為學界提供了非常具參考價值的基線資料。

香港戶外生態教育協會教育及研究經理蘇英健稱，協會於去年建立全港首個香港蜘蛛網頁，介紹全港常見蜘蛛，初期只有50種，綜合是次調查所得的蜘蛛紀錄後，今個月起加至100種，網頁至今已累計逾48,000人次瀏覽。蘇英健表示，計劃反映公眾親身參與公民科學調查，有助填補學術研究不足，完善本港蜘蛛的數據資料庫，同時提升社會各界對於蜘蛛的認識。