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醫管局專科門診、地區康健中心等6月13日起實施疫苗通行證　急症、普通科門診不受影響 (15:20)

政府今（21日）公布，6月13日起於食物及衛生局、衛生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所，實施「疫苗通行證」。使用服務的人（訪客除外）若未接種疫苗，可用48小時內陰性核酸檢測結果代替。「疫苗通行證」不適用於提供緊急或急切服務的醫療處所，例如急症室、普通科門診診所、母嬰健康院及洗腎中心等。

將實施疫苗通行證的指定醫療處所：

．醫管局專科門診診所

．學生健康服務中心及健康評估中心

．婦女健康中心

．口腔健康教育事務科資源中心

．旅遊健康中心

．紅絲帶中心

．健康促進處地區中心

．美沙酮診所

．公務員診所

．政府牙科診所及牙齒矯正科診所

．公務員綜合健康中心

．地區康健中心

．地區康健站

疫苗通行證不適用的醫療處所：

．急症室

．醫管局普通科門診

．醫管局中醫診所暨教研中心

．衛生署母嬰健康院

．長者健康中心

．學童牙科診所

．遺傳輔導診所

．遺傳篩選診所

．胸肺科診所及X光中心

．社會衛生科診所

．愛滋病輔導及測試服務

．綜合治療中心

．兒童體能智力測驗中心

另外，部分提供必需服務的醫管局醫療處所，例如洗腎中心、日間化療中心、老人科日間醫院等，已實施同日快速抗原測試安排，疫苗通行證亦不適用。

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