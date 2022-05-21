醫管局專科門診、地區康健中心等6月13日起實施疫苗通行證　急症、普通科門診不受影響 (15:20)

政府今（21日）公布，6月13日起於食物及衛生局、衛生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所，實施「疫苗通行證」。使用服務的人（訪客除外）若未接種疫苗，可用48小時內陰性核酸檢測結果代替。「疫苗通行證」不適用於提供緊急或急切服務的醫療處所，例如急症室、普通科門診診所、母嬰健康院及洗腎中心等。
將實施疫苗通行證的指定醫療處所：
．醫管局專科門診診所
．學生健康服務中心及健康評估中心
．婦女健康中心
．口腔健康教育事務科資源中心
．旅遊健康中心
．紅絲帶中心
．健康促進處地區中心
．美沙酮診所
．公務員診所
．政府牙科診所及牙齒矯正科診所
．公務員綜合健康中心
．地區康健中心
．地區康健站
疫苗通行證不適用的醫療處所：
．急症室
．醫管局普通科門診
．醫管局中醫診所暨教研中心
．衛生署母嬰健康院
．長者健康中心
．學童牙科診所
．遺傳輔導診所
．遺傳篩選診所
．胸肺科診所及X光中心
．社會衛生科診所
．愛滋病輔導及測試服務
．綜合治療中心
．兒童體能智力測驗中心
另外，部分提供必需服務的醫管局醫療處所，例如洗腎中心、日間化療中心、老人科日間醫院等，已實施同日快速抗原測試安排，疫苗通行證亦不適用。
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