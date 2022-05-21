醫管局專科門診、地區康健中心等6月13日起實施疫苗通行證　急症、普通科門診不受影響 (15:20)

政府今（21日）公布，6月13日起於食物及衛生局、衛生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所，實施「疫苗通行證」。使用服務的人（訪客除外）若未接種疫苗，可用48小時內陰性核酸檢測結果代替。「疫苗通行證」不適用於提供緊急或急切服務的醫療處所，例如急症室、普通科門診診所、母嬰健康院及洗腎中心等。