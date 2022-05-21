兼職籃球教練涉非禮中學男生　拍逾百裸照影片涉4事主　還押下周四再訊 (14:50)

深水埗區一所中學的兼職籃球隊教練，涉於今年2月至5月間，多次以按摩及觀察肌肉發展為由，邀請男學生到家中，將其非禮及拍裸照，警方前日（19日）將該兼職教練拘捕，落案起訴他非禮及促致未滿16歲的人製作色情物品等共10罪，涉及4名14至16歲男童、逾百男童裸照及影片。案件今（21日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至5月26日在九龍城裁判法院再訊，以待8名潛在事主進行認人手續，其間被告還押警方看管。
報稱任職侍應的26歲被告何俊頴，被控5項猥褻侵犯、4項促致未滿16歲的人製作色情物品、1項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及4名事主，分別為男童A（案發橫跨15及16歲）、男童C及男童G（案發時15歲）、男童H（案發時14歲）。
涉及男童A的4項控罪，包括被告於2022年2月8日至22日之間，在香港某處促致15歲男童A以製作色情物品，即3張拍攝A的裸照及1條拍攝A裸體的影片。被告另涉一項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及7張當時16歲的A的裸照。此外，被告涉於4月30日及5月7日，兩度在大坑東邨一單位內非禮A。
至於涉及男童C的3項控罪，包括於今年4月某兩天，於上述地點兩度非禮C，以及促致C製作101張C的裸照、10段拍攝C自瀆的影片。
另兩名事主男童G及H，控罪指稱被告於今年2月至3月間，促致G及H製作色情物品，涉7張H的裸照、兩張G的裸照。被告另涉非禮G。