兼職籃球教練涉非禮中學男生　拍逾百裸照影片涉4事主　還押下周四再訊 (14:50)

報稱任職侍應的26歲被告何俊頴，被控5項猥褻侵犯、4項促致未滿16歲的人製作色情物品、1項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及4名事主，分別為男童A（案發橫跨15及16歲）、男童C及男童G（案發時15歲）、男童H（案發時14歲）。

涉及男童A的4項控罪，包括被告於2022年2月8日至22日之間，在香港某處促致15歲男童A以製作色情物品，即3張拍攝A的裸照及1條拍攝A裸體的影片。被告另涉一項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及7張當時16歲的A的裸照。此外，被告涉於4月30日及5月7日，兩度在大坑東邨一單位內非禮A。

至於涉及男童C的3項控罪，包括於今年4月某兩天，於上述地點兩度非禮C，以及促致C製作101張C的裸照、10段拍攝C自瀆的影片。

另兩名事主男童G及H，控罪指稱被告於今年2月至3月間，促致G及H製作色情物品，涉7張H的裸照、兩張G的裸照。被告另涉非禮G。