警拘15人涉黑幫非法收債　包括2名14歲少年 (14:26)

灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓表示，收債集團由不同的黑社會集團操縱，犯案手法包括埋伏並襲擊受害人、向其住所及公司淋潑油漆及貼追債字句，以及發恐嚇來電。該6宗案件牽涉債項達1900萬港元，最大一筆為1100萬。

警方經過一個多月的調查，在5月17至20日展開代號「雷霆2022」及「創頂」行動，在各區拘捕13男2女，年齡介乎14至68歲，部份人有黑社會背景，其中兩人相信屬主腦。行動中，警方於被捕人的犯案車輛及住所搜獲鐵鎚、油罐、手套及收債紙條等證物。

其中兩名被捕男子涉嫌在虛擬貨幣交易店犯罪，該集團多區分店先後被淋油、扑玻璃門及張貼追債紙條，探員在灣仔分店外埋伏，當場拘捕兩人。該虛擬貨幣交易店牽涉的債項超過100萬。兩名男子已被暫控一項刑毀，其餘被捕男女則正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

陳梓銓提到，被捕人包括3名未成年學生，兩人14歲、一人17歲，提醒家長要多加注意子女有否不明來歷的收入。警方呼籲，市民應找有信譽公司借貸，亦要留意合約細則，如有懷疑，應立即停止交易及報警。