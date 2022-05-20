歐盟報告指香港民主嚴重倒退　港府批不實評論 (21:50)

港府聲明提及，立法會換屆選舉是完善特區選舉制度，全面落實「愛國者治港」原則後的一場重要選舉，而去年的選舉彰顯新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

聲明指出，自《港區國安法》實施後，確保香港特區能堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。聲明強調，執法部門均根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關，而律政司在有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪的情況下，才會提出起訴。

就司法獨立方面，聲明指出特區一直堅定不移維護法治和司法獨立，並以此奠下香港成功作為國際商業和金融中心的基石。聲明亦提及，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，並形容本港的傳媒環境蓬勃依然，目前在特區政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有210家，數目較《香港國安法》實施前還多，並稱傳媒可行使監督特區政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。