警深水埗拘籃球教練　涉非禮16歲少年 (19:39)

被捕男子26歲姓何，報稱侍應及兼職籃球教練，涉嫌「非禮」及「促使未滿18歲的人以製作色情物品」。該名男子被警方扣留調查，西九龍總區重案組正跟進案件。

據了解，該男子在深水埗區內一中學任職兼職籃球隊教練，早前曾藉詞邀請一名16歲男學生到其家中，訛稱為其按摩及觀察其肌肉發展，並兩度非禮該少年，包括一次在4月底，另一次則在5月初。據悉，男子在家中脫去少年褲子撫摸其下體及為其手淫。少年其後將事件告知家人，並於昨日報警求助。

警方經過深入調查後，亦發現該被捕男子於4月至5月期間非禮另外4名少年，及要求另一批最少5名少年拍攝色情照片或影片，包括下體特寫照。所有受害少年年齡介乎14至16歲，據悉均來自同一學校。

警方呼籲家長應不時留意兒童的情緒變化，並加倍留意是否有人以教練身份誘使兒童前往非訓練場所或地方見面並向兒童作出不雅行為。如發現有異，應盡快了解並尋求協助。