法官練錦鴻、裁判官何俊堯遭市民投訴裁不成立　張舉能提醒二人審慎 (19:56)

針對區院法官練錦鴻的投訴︰

．涉及案件：2019年有市民在淘大廣場內揮舞國旗及唱國歌，3名男女被「私了」，4男承認傷人及非法集結共5罪。

．投訴內容：練官曾要求3名戴黃色口罩的人，包括一名辯方律師離開法庭，缺乏理據；另練官觀看影片時，指稱片中的記者阻擋事主離開構成暴動的一部分，言論偏頗不合理。

．調查結果：法庭並非進行政治運動的平台，加上練官有提供其他口罩作替換，已充分保障相關權利，裁定練官的指示恰當；另練官觀看呈堂片段時可作出口頭描述，其言論並非故意針對傳媒，且各訴訟方沒有提出異議，故兩項投訴不成立。

終院首席法官張舉能提醒練官，在提出任何不在庭上或沒有申述機會的人有嚴重過錯時，「應務必審慎思量」。

針對時任東區法院裁判官何俊堯的投訴︰

．涉及案件：2019年11月一名15歲男童向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈，承認一項縱火罪，被判3年感化；律政司上訴後，被告被改判入教導所。

．投訴內容：何官曾表示唯一有可能受傷的人是被制服的被告，言論偏頗及帶有政治傾向。

．調查結果：根據對話的前文後理，何官是與控方確認是否有人受傷；另上訴庭批准覆核刑罰，但沒表示何官有任何偏頗之處，故裁定他未有表達不當或帶政治傾向的言論，投訴不成立。

投訴法官行為諮詢委員會認為，法官及司法人員在庭上應謹言慎行，以免造成任何不公正的誤解或觀感。

終院首席法官張舉能亦提醒，何官「在庭上應格外審慎，以免發表任何不必要或與所審理的事宜無關的言論，尤其是該些或會對其司法工作帶來不必要的不公正的觀感的言論」。