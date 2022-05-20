法官練錦鴻、裁判官何俊堯遭市民投訴裁不成立　張舉能提醒二人審慎 (19:56)

司法機構就公眾早前對區域法院法官練錦鴻及裁判官何俊堯的投訴調查，今（20日）公布調查結果。兩人的投訴均經專責法官小組（下稱小組）擬備調查報告，再由投訴法官行為諮詢委員會仔細考慮，終審法院首席法官張舉能考慮小組報告和諮詢委會員的建議，認為針對兩人的投訴均不成立。
針對區院法官練錦鴻的投訴︰
．涉及案件：2019年有市民在淘大廣場內揮舞國旗及唱國歌，3名男女被「私了」，4男承認傷人及非法集結共5罪。
．投訴內容：練官曾要求3名戴黃色口罩的人，包括一名辯方律師離開法庭，缺乏理據；另練官觀看影片時，指稱片中的記者阻擋事主離開構成暴動的一部分，言論偏頗不合理。
．調查結果：法庭並非進行政治運動的平台，加上練官有提供其他口罩作替換，已充分保障相關權利，裁定練官的指示恰當；另練官觀看呈堂片段時可作出口頭描述，其言論並非故意針對傳媒，且各訴訟方沒有提出異議，故兩項投訴不成立。
終院首席法官張舉能提醒練官，在提出任何不在庭上或沒有申述機會的人有嚴重過錯時，「應務必審慎思量」。
針對時任東區法院裁判官何俊堯的投訴︰
．涉及案件：2019年11月一名15歲男童向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈，承認一項縱火罪，被判3年感化；律政司上訴後，被告被改判入教導所。
．投訴內容：何官曾表示唯一有可能受傷的人是被制服的被告，言論偏頗及帶有政治傾向。
．調查結果：根據對話的前文後理，何官是與控方確認是否有人受傷；另上訴庭批准覆核刑罰，但沒表示何官有任何偏頗之處，故裁定他未有表達不當或帶政治傾向的言論，投訴不成立。
投訴法官行為諮詢委員會認為，法官及司法人員在庭上應謹言慎行，以免造成任何不公正的誤解或觀感。
終院首席法官張舉能亦提醒，何官「在庭上應格外審慎，以免發表任何不必要或與所審理的事宜無關的言論，尤其是該些或會對其司法工作帶來不必要的不公正的觀感的言論」。