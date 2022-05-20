新冠疫情｜九如坊蘭桂坊酒店疑傳播「BA.2.12.1」　袁國勇視察後料病毒經喉管傳至下層播疫 (17:43)

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇聯同政府部門視察涉事酒店。環保署表示，涉事酒店所有渠管均由一條管道槽涵蓋，直至32至33樓封頂，經煙霧測試後，發現有煙囪效應。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，由於管道槽至酒店33樓時有石屎密封，空氣到33樓時無位排出，若當中包含病毒，例如33樓的尼泊爾抵港個案（居於3304號房），就會傳回酒店後樓梯，再傳至走廊。而經煙霧測試後證實，走廊空氣可傳至其中一名確診者居住的32樓房間（3204號房），估計病毒經此途徑傳播。

不過，袁國勇指出，BA.2.12.1 的「免疫逃逸」程度不高，相信即使病毒株流入社區，都不會引起有如第五波的大規模爆發，呼籲市民毋須擔心，當局亦可逐漸放鬆社交距離措施。

袁國勇重申，本港防重症屏障仍然穩固，加上夏天將至，病毒傳播力稍低，形容目前屬有序放鬆社交距離措施的良機。

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