520適逢放寬措施　觀禮飲宴人數增　新人感幸運 (17:19)

相識18年的湯生和湯太今早10時左右到尖沙咀婚姻登記處註冊行禮。湯太稱，疫情下本打算婚禮從簡，預訂行禮的禮堂由原本只容許32人觀禮，政府昨起放寬防疫限制後提升至55人，令她感到驚喜，「本來好多親朋戚友只預喺出面影相，今日可以一齊入去見證，好開心」。兩人早前已預訂今晚舉行婚宴，湯太說，政府月初公布宴會人數可由20人放寬至120人後，隨即致電酒店臨時加訂酒席，最終今晚可有60多名親友到場同歡，「最開心可以請返疫情下好少見的朋友」。

另一對新人謝生及謝太亦有預訂今晚的婚宴。謝太稱，可以宴請認識的親友見證人生大事很重要，故即使當局未預告放寬防疫限制，她與丈夫已決定「搏下」，預訂今晚舉行約30多人的婚宴，亦邀請50多人前來觀禮，很高興最終「搏到」當局放寬限制，形容「好幸運、好幸福」。謝生指，如禮堂人數上限不能放寬，場面較冷清下「結咗婚都會沒實感」，今天邀請到場的50多位親友全獲准進場觀禮，「嗰氣氛開心好多」。