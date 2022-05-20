警員盜報失銀包罪成上訴　稱銀包放雪櫃底較安全　官稱不可能屬實 (17:53)

上訴人馮奕鈞（案發時28歲）指，原審裁判官彭亮廷錯誤接納其證供，以個人主觀想法作出裁決，造成不公。

李官判辭中表示，上訴人的案情在多‍個要項上均不可能屬實，如上訴人作為報案中心的唯一當值警員，事主手持裝有大額現金鈔票的銀包向他報案，但上訴人未有即時紀錄，而選擇在翌日造假；銀包有大量屬於物主的證件和名片，並寫有聯絡電話，但上訴人從未嘗試聯絡他；及上訴人在庭上聲稱把銀包放在雪‍櫃底下，會比存放在夾萬內更安全。李官直言，任何裁判官認為上訴人的辯解屬實，「會非常驚訝」。

李官又稱，彭官就不接納上訴人的證供給予詳盡理由，看不到有任何曲解或遺漏，且上訴人的解釋根本說不通，即使不依賴上訴人的任何謊言，裁判官亦有足夠的理由定罪，認為針對上訴人偷竊的證據可謂「罄竹難書」，其辯解不能入信，判處上訴人罪成，是「完全合法、合理及合情」。