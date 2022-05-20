壹傳媒涉違契案　周達權接受辯方盤問稱不確定黎智英有否經力高注資蘋果 (15:07)

代表黎智英的資深大律師陳政龍的盤問追溯至20多年前，周確認他1993年加入壹傳媒，一直在財務部工作，他於壹傳媒上市後參與編制年報。陳其後引述1999年公司架構圖，顯示黎智英的壹傳媒持有蘋果日報印刷的51%股權，其餘49%股權則由黎的力高顧問持有。

陳政龍根據年報，指壹傳媒於1999年加入百樂門出版上市公司，周達權同意。陳續指，百樂門本來非由黎智英控制，壹傳媒於1999年10月將網上業務公司售予百樂門，變成上市公司，黎是以轉換股權方式入主百樂門，並成為大股東；至2001年，壹傳媒再將印刷業務公司售予百樂門。惟周達權稱記得有關業務買賣進行過兩次。

陳表示，壹傳媒旗下曾經有上市及非上市公司，周確認非上市公司包括蘋果日報印刷、忽然一周及飲食男女，而壹本便利屬於上市公司。

陳稱，若黎智英的私人業務或非上市公司與上市公司交易，很大機會牽涉到上市規則的「關聯交易」，交易相當可能在年報披露，小額的關連交易則未必需要披露，周認同上述說法。陳又指，黎於2000年曾借2億元予上市公司支持業務，但周稱已忘記。