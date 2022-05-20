立法會擴建計劃未動工先超支　消息人士稱接獲標書均超預算　低估夜間施工費用 (13:20)

消息人士在閉門吹風會解釋，由於工程特殊，只能在平日晚上、休會或假期進行，及確保立法會工程翌日恢復運作。雖然原先招標時預計工人以雙倍人工支付，但政府收到4份標書都超出預算，平均超出62%，最高價格一份標書更超出一倍。

消息人士以炒「乾炒牛河」比喻，形容政府預期一般口味的「乾炒牛河」，但招標回來廚師覺得令人滿意的乾炒牛河材料、價格、人工都不同，最終標出不同價格。

在新選制下工程預期在2025年中完工，根據建築署網頁整個項目在2026年度才完成。消息人士強調，目前維持2025年6月完成第一期加建4個樓層，至於第二期將新建與現有大樓接駁，預計額外9個月，至2026年3月才完成。

政府目前與司法機構商討在立法會對出的中環海濱地皮重置高等法院大樓，對於日後會否重蹈覆轍需要晚上動工，消息人士聲稱暫時未知司法機構要求，未必可與立法會大樓的工程比較。