2019理大外「圍魏救趙」　兩男分判入教導所及勞教中心 (12:57)

其中一案被告陳亮希（案發時16歲）今（20日）在區域法院（移師至西九龍裁判法院）判刑。法官張潔宜引述辯方的求情稱，被告曾修讀職訓局青年學院電子級電腦工程職專文憑，並曾於香港電訊任職技術學徒，又於明愛參與青年義工。被告父親離世後，母親患抑鬱症，他2016年確診自閉症及對立性反抗症，不擅於人際關係，祖父母於2019年離世，被告其後獨居。辯方又指他在朋友慫恿下犯案，現深感後悔，承諾不會再犯。

張官判刑時稱，根據案例，暴動為嚴重罪行，判刑須具阻嚇性，否則社會付出慘痛代價。她同意辯方所指，沒證據被告曾干犯暴力行為，且他並非領導或積積角色，考慮其年紀及有悔意，遂按報告建議判他入教導所。

官稱罰鼓吹青年上街者更應受罰

另一名涉及理大外圍衝突的男學生，則於另案承認暴動罪，今（20日）於區域法院判入勞教中心，並須付一萬元堂費。被告黃銘昊為理大一年級生，現年18歲。辯方大律師傅昶生求情指，被告的背景和勞教中心報告內容正面，顯示被告的學業表現優秀。辯方又指，被告希望畢業後成為物理治療師，如因本案入獄留案底，會影響專業資格的註冊，冀法庭判被告入勞教中心，以盡早回到校園。

法官練錦鴻強調，案發當日（2019年11月18日），理大外的油尖旺一帶猶如戰場，示威者向警方投擲汽油彈，穿黑衣黑褲的被告在現場被捕，法庭不能姑息暴動者的行為，雖然被告年輕，但不會構成減刑因素，「每個人都年輕過，大部分人都克己守禮、依法行事，年輕不是成就」。

練官表示，被告參與暴動或與社會氣氛有關，「以為自己可以改變世界，以為自己年輕就不受法律管制」，本案判監符合法律原則，但考慮到被告有家人和師長支持，法庭可以「法外施仁」，判被告入勞教中心，又當時很多成年人鼓吹上街示威，「應該要罰的是那些成年人」。練官最後寄語被告反省，即使無證據指他親手丟汽油彈，示威者恃住人多勢眾亦構成暴動，「你年輕、家境好，不是為所欲為的理由」。