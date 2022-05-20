兩男「和你Lunch」被捕認非法集結候判 (12:37)

兩名認罪的被告依次為鄭溢（現年19歲，下同）、李崇希（20歲）。辯方求情指，本案非法集結過程大致和平，非最嚴重一例，有行人如常路過，激烈參與者僅約十多人，部分僅上班族，可謂「塘邊鶴」；其中鄭溢參與時間不足1小時，亦無證據清楚顯示李崇希在警方作警告時身在何處，他可能聽不到警告故留在原地。兩名被告亦願意賠償損毀的圍欄。

案情指，案發日約正午時分，有人在畢打街一帶聚集，高呼「五大訴求，缺一不可」等口號並舉起五隻手指。

警方1時許接報到場設防線，其時有示威者以雜物堵路並築傘陣，亦有人將磚塊扔向馬路，令交通受阻。至1時半，約300人聚集與警方對峙，警方多次以揚聲器警告，但示威者沒有散去。

片段拍攝到兩名被告與其他人合力拆毁花槽圍欄，放到馬路上，他們亦以膠袋等物拉起防線。警方近兩時清場並拘捕兩人。