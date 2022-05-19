兩大學生2019年紀律部隊宿舍外燒衣紙　非法集結罪成囚10周 (18:29)

兩名被告為恒大學生梁文傑（現年22歲）和中大學生洪英展（現年23歲）。辯方指，勞教中心報告顯示，二人因身體問題不宜判入勞教中心，法庭只能判處即時監禁。

辯方求情指，梁文傑有讀寫障礙，但成績卓越，屢獲獎學金。不過，他因本案而延遲學業一年，今年9月將升讀大學3年級，冀法庭考慮本案規模不大、梁有悔意，判處相對短的刑期，讓他及早重返校園，重新開展人生。

辯方續求情指，洪英展在案中雖參與燒衣紙，但曾踩熄地上火種，試圖減低危險發生，現已深切反省。辯方指，被告得知母親受腫瘤困擾，因而修讀中大生物化學，冀繼續進修碩士及博士，回饋社會。其上司及同事亦讚揚被告願意超時或作無薪工作。

劉官判刑時指，梁的母親患產後抑鬱症，梁自6歲起由父親撫養成人，二人關係不算親密，但梁尚算懂事。案發當日他一身「街坊裝」到場燒衣紙，沒有戴口罩及示威裝備。此外，亦不見兩度燒衣紙的洪擔當領導角色。

不過劉官指，逾百人在場聚集叫囂、燒衣紙、以雷射光照向警方及紀律部隊宿舍，或令事件升溫，須判處阻嚇性刑罰，以監禁3個月作量刑，考慮二人的良好品格給予額外減刑，判處監禁10星期。