教師課堂上看色情片　校方稱涉事教師已離職 (17:44)

該專頁上有至少4則帖文與事件相關。在本周日發布的帖文聲稱，其師妹在課堂默書期間，一名男校師正觀看色情影片，至5分鐘後才察覺自己向同學分享了該影片畫面，遭班上一半學生發現。另一發布於周一的帖文稱，秀茂坪一間女校的男教師在課堂看「4P」色情影片，其後用書本遮掩下體。帖文續道，涉事男教師要求學生暫時不要在網上討論此事，因事件嚴重，將影響外界對學校的印象。前日發布的第3則帖文稱，校方已處理事件，涉事男教師已向校方請辭，校方亦已發通告通知家長。

梁式芝書院校長周淑敏回覆本報查詢時，確認有男教師在課堂觀看色情影片一事，她表示涉事男教師已離職，稱「離職原因有好多」，校方亦已通報教育局。周淑敏指不便透露該名教師任教哪一班別，為免影響學生，稱校方已向學校提供輔導及一切幫助，並已發通告通知家長。