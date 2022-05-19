水警海關反走私截快艇　檢136隻貓狗拘1男 (16:49)

小艇分區高級督察翁淦崙稱，昨晚約11時50分，水警小艇分區人員發現一艘可疑快艇，由沙洲西面進入本港水域，於是通知在附近巡邏小艇攔截，當時快艇由一名男子駕駛，水警人員上前要求對方停船接受調查時，快艇突然掉頭並高速駛向內地水域，小艇隊立即展開追截行動，期間快艇不斷加速，並大幅度轉向，試圖擺脫追截，最終在爛角嘴西北海面將快艇截停。

水警在快艇上發現有17個籠載有大量貓狗，初步點算共有136隻不同品種的貓狗，每個籠內貓狗數量不一，其中一個籠擠有16隻貓，環境非常擠迫。當時貓狗顯得十分驚怕，警方通知愛護動物協會人員到場協助，經檢查後動物並無大礙。

警方經調查後以涉嫌干犯輸入未列倉單貨物、殘酷對待動物、拒絕停航及危害他人海上安全等罪名拘捕該名駕船30歲本地男子。案件現交由水警總區重案組及海關繼續跟進。

海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢表示，今次檢獲101隻貓、35隻狗，並扣查一艘快艇，估計價值140萬元。該批貓狗均屬名種，比較年幼，估計不法分子經水路由內地偷運來港轉售圖利，亦可能是網購貨品，偷運來港交貨，每隻售價由1萬至1.5萬元，現時交由漁護處及愛護動物協會檢查照顧。