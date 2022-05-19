Telegram頻道「SUCK Channel」擁有人7項串謀煽惑他人犯案罪成　囚6年半 (15:07)

被告伍文浩早前被裁定7項罪成，包括串謀煽惑他人犯刑事毁壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪，控罪的案發時間介乎2019年10月4日至2020年6月28日。

區域法院暫委法官許肇強判刑時稱，串謀煽惑他人犯刑事毁壞及公眾妨擾兩罪較為次要，故兩罪以18個月為量刑起點，其餘5罪均為嚴重罪行。

就煽動他人串謀煽惑他人縱火罪，許官稱，Telegram頻道「SUCK Channel」發布帖文煽動他人堵路、支援4間大學、向商戶縱火等，情節相當嚴重，故以6年監禁為量刑起點。至於串謀煽惑他人犯暴動罪，頻道於2019年11月12日串謀煽惑他人到中大參與暴動、到不同區域集結，及以士巴拿等工具進行破壞，故以5年監禁為量刑起點。

至於其他控罪，許官稱，頻道帖文煽動他人參與三罷，意圖癱瘓機場及交通，另有6則帖文提及以腐蝕性化學物、可燃氣體等破壞警車，惟對是否能製造炸藥抱有懷疑。帖文又曾煽動他人到警察宿舍及港鐵，以酸性物體溝漂白水，以釋出氯氣導致他人休克死亡，進行屠殺，許官形容情節嚴重，但只有3則相關帖文。許官稱，由於大部分控罪的時間重疊，部分刑期同期執行，總刑期為6年6個月。