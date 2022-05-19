壹傳媒涉違契案周達權續作供　稱有力高員工倡謊稱已更改地址避查 (18:56)

周達權指事件涉及地契租約，法律顧問何凱英曾稱要小心處理，有力高員工說實際營運地址較不重要，科技園不會知道誰確實在涉案駿盈街8號工作。周曾經在電郵稱「The arrangement is a sham（該安排是一個假象）」。他庭上解釋，當時力高仍然位於上址，聲稱其辦公室不在該處「係大話、不真實」。

周達權亦在電郵指不願就力高的地址說謊，Mark Simon回覆認為不值得冒險，周作供解釋，若被發現違反地契，或面對法律程序如罰款和收地。周確認，力高同年5月搬到觀塘創紀之城辦公室。他指，力高於1998至2020年在駿盈街營運，但力高與報業無關。

控方續指，周達權前年6月辭去力高董事，周稱他在上市集團擔任要職，加上當時有工業邨違規事宜，促使他欲與黎智英的私人公司「清楚劃分」，他稱有「clear cut」需要，「因為覺得對我自己好啲」。

控方刑事檢控專員楊美琪亦於庭上讀出電郵和財務文件，周達權供稱，他自約2000年起每月向黎智英匯報力高開支及黎的私人開支，報表有關於薪金和家庭成員津貼的項目。有報表列出黎就台灣股票的投資及在巴黎寓所的裝修費等，並提到其女兒曾以信用卡簽帳11萬元及視作商業支出，而其兒子每月獲得15萬元津貼。

陳官關注到有報表列明力高辦公室及其僱員薪酬支出，周解釋報表不時有微調改動，亦是由早前項目分拆出來，以更清晰記錄，陳官一度稱「你可以唔需要呈報㗎喎」。楊美琪問到黎智英另一間私人公司，惟遭陳官打斷，認為需要尊重被告私隱，提醒控方應圍繞案情提問，該公司或涉台灣投資股票，指「唔關案情，有個節制，唔好問落去」。